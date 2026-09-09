Una pelea entre dos estudiantes menores de edad terminó con una colegiala en el hospital.

Así lo informó la Cruz Roja ante la consulta de Repretel.com. Según se detalla, el hecho ocurrió minutos antes de las 4:00 p.m. de este miércoles en la localidad de Santa Ana.

¿Qué fue lo que pasó?

De momento, se desconoce el motivo que desencadenó la pelea, pero se sabe que la Cruz Roja desplazó una unidad para atender la emergencia que ocurrió en vía pública cerca del Comité Auxiliar de Santa Ana.

Una de las menores terminó en el hospital

Al llegar al lugar, los paramédicos valoraron a las dos menores, quienes presentaban heridas tras la pelea.

Una de ellas requirió traslado a un hospital local, donde ingresó en condición estable, según se informó de manera oficial.

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