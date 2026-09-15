(VIDEO) Dos mujeres se van a los golpes durante desfiles de la Independencia

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Lo que debía ser una jornada de celebración terminó con una pelea a plena vista durante los desfiles de la Independencia en Miramar de Puntarenas.

En determinado momento, dos jóvenes comenzaron a agredirse frente a las personas que se encontraban en el lugar.

Una de ellas había participado en la actividad minutos antes de que se produjera el enfrentamiento.

El incidente quedó registrado en video y muestra cómo ambas mujeres se enfrentan mientras varias personas observan la situación.

Mujer intentó separar a las jóvenes

Ante la pelea, una mujer adulta intervino para intentar separar a las dos jóvenes.

Sin embargo, ambas continuaron con la agresión durante varios segundos, lo que generó preocupación entre quienes presenciaron el hecho.

La situación ocurrió en medio de las actividades organizadas por las celebraciones de la Independencia.

Según lo observado durante esta actividad y otros incidentes registrados, la intervención de la Fuerza Pública resultó necesaria para controlar situaciones de este tipo y mantener el orden.

El video muestra el momento en que las jóvenes protagonizan el enfrentamiento frente a quienes asistieron a los desfiles.

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