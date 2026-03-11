Un video que circula en redes sociales aparentemente mostraría una violenta pelea en pleno centro de San José, protagonizada por varias personas que se enfrentan en medio de la vía pública.

Según versiones preliminares, el altercado habría ocurrido en una zona muy transitada de la capital.

En las imágenes se observa cómo varios individuos discuten y posteriormente se agreden físicamente mientras otras personas observan la escena.

De momento, no está claro qué habría provocado el enfrentamiento, pero todo apunta a que se trataría de una discusión que escaló rápidamente hasta convertirse en una riña.

Altercado habría involucrado a empleados y particulares

De acuerdo con comentarios que acompañan el video en redes sociales, la pelea aparentemente involucraría a empleados de un comercio y varios particulares que se encontraban en el lugar.

Sin embargo, las circunstancias exactas del incidente todavía no han sido confirmadas por las autoridades. Tampoco se conoce si alguna persona resultó herida tras el enfrentamiento.

Las imágenes muestran momentos de tensión mientras los involucrados intercambian golpes en plena vía pública.

Video genera reacciones en redes sociales

El material comenzó a circular rápidamente en plataformas digitales, donde usuarios reaccionaron con sorpresa ante la intensidad de la discusión.

Algunos testigos señalaron que el enfrentamiento ocurrió en una zona concurrida del centro de San José, lo que provocó que varias personas se detuvieran para observar lo que sucedía.

Por ahora, no existe una versión oficial sobre lo ocurrido, por lo que se mantiene como información preliminar basada en lo que se aprecia en el video y en los comentarios de quienes aseguran haber presenciado la escena.

Video tomado de Reporte de Emergencias monitoreados por el Grupo de Apoyo para Emergencias G.A.E.

Investigación permitiría aclarar lo sucedido

Se espera que con el paso de las horas se pueda conocer más información sobre el incidente y las razones que habrían provocado la pelea.