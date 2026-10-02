Pejibaye: el sabor de temporada conquista con sus múltiples preparaciones

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

El pejibaye es un producto que se acompaña muy bien con el café y cuya temporada principal se extiende desde julio a noviembre, meses en los que más se disfruta su sabor.

Se encuentra en racimos enteros o en bolsas de pejibayes cocinados listos para comer, así como en variantes como las cajetas, el pan, el ceviche, los helados y hasta el rompope.

En otros países de la región recibe nombres como chota en Bolivia, chontaduro en Colombia, pifá en Panamá y pirijao en Venezuela.