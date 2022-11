En pleno recambio generacional, la Selección española es liderada por unos jóvenes con un presente brillante en sus clubes. Pedri es uno de ellos, pero en la previa al debut en la Copa Mundial de Catar 2022 frente a Costa Rica afirmó que no se siente la estrella del equipo.

Pese a que sus compañeros enaltecen su figura y lo destacan por sobre el resto, el futbolista de Barcelona mantiene los pies sobre la tierra y eligió poner al grupo por encima de su persona y el resto del plantel. Además, reconoció que le gustaría llegar a una final ante Argentina.

“Para mí la mochila la tiene todo el equipo. No me siento ninguna estrella de la Selección por estar en ningún cartel en Doha. No me centro en eso, solo en jugar y en estar tranquilo, aportar lo máximo y hacer lo que me pide el míster”, dijo en un acto en la Universidad de Catar.

En tanto, en una entrevista más profunda con el sitio Noticias de Navarra, explicó que vive un sueño: “Siempre lo he soñado, aunque no me lo imaginaba. Es una cosa muy difícil de conseguir y ahora tengo la suerte de poder estar aquí. Lo estoy disfrutando al máximo día a día”.

En ese aspecto, sostuvo que los jóvenes tratar de mantener una línea. “Siempre intentamos hacer lo que hacíamos desde pequeñitos. Gavi y yo somos futbolistas parecidos en eso, que intentamos jugar sin presión, hacerlo todo tranquilos, y las cosas nos van bien. Esperamos seguir así”, explicó.

Además, indicó: “Somos una Selección joven, pero casi todos están jugando con sus equipos muchísimos partidos en Primera y la presión, cuando les ves jugar, no se les nota demasiado. Creo que no se va a notar en el Mundial, aunque es verdad que la experiencia en este tipo de torneos es un grado”.

“Para eso tenemos gente veterana que nos ayuda a afrontarlo”, remarcó. Por otra parte, destacó la presencia de Luis Enrique: “Tiene mucha parte de culpa de que estemos con estos resultados y de llegar bien al Mundial. Es bueno que se diga que lo está haciendo bien porque lo está haciendo espectacular”.

“Creo que la Selección, además de él, somos todos los jugadores que venimos. Algunos que no están aquí, pero nos ayudaron a clasificarnos, y José (Gayá), que se ha tenido que ir ahora. Es un palo duro para nosotros”, comentó el jugador de 19 años sobre esta cuestión.

En tanto, opinó sobre el futuro y una posible final: “Me quiero enfrentar espero en una final a Argentina, sobre todo por jugar contra Leo y sufrirlo en contra, que nunca lo he sufrido. Sería un recuerdo muy bonito”. Solo coincidieron unos pocos partidos con Lionel Messi en el Culé.

“Es una de las favoritas con Francia y Brasil, que tienen mucho potencial arriba, mucha pólvora. Veremos lo que pasa porque en un Mundial siempre hay sorpresas”, completó. En ese aspecto, afirmó que esperan ser uno de las selecciones que más lejos llegue en la competencia.

Por ese motivo, Pedri concluyó: “Es lo que nos transmite el míster. Queremos estar entre las mejores. Claro que hay favoritas, pero tenemos que trabajar tranquilos y creo que se nos dará bien”. El camino de España comenzará este miércoles con la ilusión sobre su espalda de llegar hasta la final.

Foto: Alex Caparros/Getty Images