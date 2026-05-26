Un video en poder de las autoridades muestra el momento en que un hombre aparentemente lanza piedras contra uno de los ventanales de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, hecho que inicialmente generó alarma por una supuesta balacera en el sitio.

OIJ descartó disparos contra la basílica

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 23 de mayo en horas de la mañana, cuando visitantes y vecinos alertaron sobre aparentes detonaciones en las cercanías del templo.

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Sin embargo, tras varios días de investigación, el OIJ descartó que se tratara de disparos con arma de fuego contra la fachada de la iglesia.

Sospechoso lanzó piedras y luego huyó

De acuerdo con el comunicado oficial del OIJ, el hombre habría lanzado una o varias piedras contra uno de los cristales de la puerta sur de la Basílica, provocando daños materiales visibles.

Posteriormente, el sospechoso huyó del sitio en dirección oeste.

Autoridades buscan identificar al hombre

La Delegación Regional de Cartago del OIJ solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar al sujeto que aparece en la grabación.

Según las autoridades, el hombre es de contextura delgada, estatura media y tez blanca. El día de los hechos vestía camiseta sin mangas oscura, pantalón tipo jogger claro, tenis, gorra oscura y portaba un bolso cruzado tipo cangurera.

Hecho generó temor entre visitantes

El incidente provocó momentos de tensión y preocupación entre las personas que se encontraban en las inmediaciones de la Basílica, luego de que inicialmente trascendiera la versión de una posible balacera en el centro de Cartago.