Dada su vulnerabilidad, los peatones siempre tienen prioridad en carretera. Esto significa que los vehículos, incluso las bicicletas (los ciclistas, en este caso) deben darle prioridad de paso a ellos, así lo recordó el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT)

Con el inicio de la temporada de lluvias, reforzar este concepto cobra particular valor, ya que las condiciones de lluvia, que conllevan más oscuridad e incluso obstrucción visual por el parabrisas con agua constantemente, así como elementos adicionales como la noche o la neblina potencian todavía más el riesgo de un atropello.

“Priorizar el paso de peatones consiste en no frenar sobre la zona de paso de los peatones, sea que está demarcada o no, implica tener la cortesía de esperar a que termine de cruzar la calle aunque el semáforo ya se puso en verde, consiste en separarse suficiente cuando se les rebasa en una carretera sin aceras, también conlleva respetar las aceras, no estacionando en ellas ni a menos de 5 metros de un paso peatonal o de una rampa para personas con discapacidad”, resumió Alberto Barqueo Espinoza, Subdirector de la Policía de Tránsito.

También, es de vital importancia, cuando se va a girar a la derecha con el semáforo en rojo, verificar que no esté pasando ningún peatón, tanto por la carretera en la que se encuentra el vehículo como por la de la derecha que se va a tomar.

Cuando se hace un Alto o un Ceda, no es únicamente para prevenir que puedan estar pasando vehículos transversalmente, sino que hay que prestar atención al paso de peatones y darles la prioridad de paso frente al vehículo, ni estacionarse sobre la línea de pare o ceda y obligar a la persona a pasar por detrás. Esta conducta puede suponer una sanción de unos ¢24.000. De hecho, detenerse sobre el señalamiento horizontal sumó 124 boletas en el primer trimestre del 2022 y otras 56 multas fueron por no dar la prioridad de paso al peatón.

Más grave, todavía, es adelantar a un vehículo que se detuvo frente a un paso peatonal, dados los riesgos de embestir al peatón al que el vehículo de adelante le cedió el paso. Los primeros tres meses del 2022 sumaron 26 boletas de unos ¢113.000 por esta falta.

Deberes de los peatones

En la misma línea que se recalca la prioridad de los peatones en la dinámica vial, la Policía de Tránsito no omitió recordar algunas responsabilidades que tienen los caminantes, justamente para reducir riesgos de atropellos.

Así, detalló Barquero, los peatones deben usar las aceras siempre, cruzar en las esquinas y no a mitad de la cuadra, por ejemplo. También, deben usar los pasos y puentes peatonales cuando estén disponibles y activar los semáforos para peatones.

En sitios en los que no existan aceras, deben caminar por el lado izquierdo, lo cual permite ver de frente a los vehículos. No deben camina por las líneas férreas ni por rutas de alta velocidad vehicular.

En el 2022, se contabiliza 1 multa por irrespetar esta normativa, establecida en el artículo 120 de la Ley de Tránsito. La sanción se hace a la cédula, por lo que, si esa persona tiene licencia, deberá pagarla para poder renovar.