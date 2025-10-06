Un peatón localizó una fosa improvisada cerca de la vivienda donde habitaba Daniel Francisco Vargas Salas, un adulto mayor de 71 años reportado como desaparecido desde el 12 de setiembre.

Al interior de la fosa se encontraron los restos de un hombre, los cuales, por su ubicación y características, corresponderían al desaparecido.

El hallazgo tuvo lugar en Carrizal de Alajuela, en una finca donde agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ya habían realizado labores de búsqueda semanas atrás.