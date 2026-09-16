Atropello termina con un peatón muerto y un motociclista crítico

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Un peatón de 53 años, de nacionalidad nicaragüense, murió luego de ser atropellado por una motocicleta en la que viajaban dos hombres.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la noche de este martes en Santa Cecilia de La Cruz, Guanacaste.

Peatón murió en la escena

De acuerdo con la información de la Cruz Roja, el hombre caminaba por la zona cuando fue impactado por la motocicleta. Al llegar los cruzrojistas, lo encontraron sin signos vitales.

Motociclistas resultaron heridos

Los dos hombres que viajaban en la motocicleta también resultaron afectados. Uno de ellos fue trasladado en condición crítica a la Clínica de La Cruz, mientras que el segundo no requirió traslado.

De momento, no se reportan personas detenidas por este accidente.

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