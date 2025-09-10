La Policía de Control de Drogas (PCD) en coordinación con la Fiscalía de Narcotráfico, realizó una serie de allanamientos con el objetivo de desarticular una narco familia en Copán de Alajuela.

Investigación

Al parecer, el grupo amedrentaba a personas que no eran del lugar, generaba temor en la población y causaba enfrentamientos armados, para controlar el territorio.

Detención

“Los oficiales antidrogas detuvieron a los líderes de esta organización, son tres hermanos de apellidos Castro Pérez, dos de ellos fueron detenidos en los allanamientos de hoy, uno presenta antecedentes por robo agravado, robo con violencia sobre las personas, venta y tenencia de drogas, el otro hermano no mantiene causas judiciales“, dice el Ministerio de Seguridad.

Decomiso

Droga

Marihuana, cinco dosis y 1.8 gramos

Crack, trozos grandes: 97 dosis.

Crack: 621 dosis.

Dinero

¢714.000.

Armas

Un arma de fuego tipo revólver calibre 38.

Dos Cargadores

27 municiones de distintos calibres

Copán es considerada una zona conflictiva y de alto riesgo para la policía. En junio, agentes del OIJ que trabajaban en el sector sufrieron un ataque a balazos y tuvieron que salir del lugar.

Tras la captura de miembros de la “narco familia” en Alajuela, las autoridades esperan que estas detenciones devuelvan algo de tranquilidad a los vecino.