Luis Diego Salazar, experto en cultivo de hortalizas, detalla las pautas esenciales para sembrar y cosechar un buen tomate, cuya producción óptima depende críticamente de mantener una temperatura específica en la plantación, tal como se practica en la Finca Salazar de Platanares de Moravia.

Además, el especialista explica los métodos orgánicos que aplican para prevenir enfermedades y plagas, asegurando la calidad del fruto, y aclara que incluso es posible cultivar tomates en macetas en casa, democratizando el acceso a hortalizas frescas y saludables mediante técnicas accesibles para todos los interesados en la agricultura a pequeña escala.