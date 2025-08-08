Escrito por: Eduardo Troconis.

El entrenador del Deportivo Saprissa, Paulo César Wanchope, brindó declaraciones en la conferencia de prensa previa al duelo ante Cartaginés, en las que dejó entrever buenas noticias para la afición morada respecto al estado físico de dos de sus jugadores de experiencia: David Guzmán y Óscar Duarte.

Sobre Guzmán, el técnico fue claro en que la recuperación está prácticamente completa:

“Va bien, ya superó la lesión. Si este fin de semana hubiese sido un partido definitivo lo tendríamos, pero como no es así, vamos a darle ese espacio de estos días para que ya se incorpore de lleno el lunes con todo el equipo y esté habilitado para el próximo partido”.

En cuanto a la situación de Duarte, comentó lo siguiente:

“Todavía le falta, ha sido complicado el tema de él pero ya está saliendo. Ya está mucho mejor y vamos a ver si la próxima semana se puede reintegrar al equipo”

El regreso de Guzmán y Duarte representaría un importante respaldo para el plantel morado, que afronta un calendario exigente y busca mantener su buen paso en el campeonato nacional.