Andrés Soto Solís

asoto@repretel.com

Cartaginés tiene una racha de 6 partidos sin perder, el equipo muestra una mejoría y de la mano de Marcel Hernández encontró victorias importantes para pelear la clasificación.

Luego del 2-1 ante Puntarenas, Paulo César Wanchope salió a hablar en conferencia de prensa.

El histórico delantero habló sobre lo sucedido con Marcel Hernández, le consultaron si ve que la reacción del cubano es falta de madurez o bien inteligencia emocional, sin embargo Wanchope señaló que a Marcel le dieron un pisotón segundos antes de su reacción.

“Con lo de Marcel también hubo un pisotón, pienso que tal vez pudo ser una amarilla, no sé qué es más si un pisotón a un gesto que hizo”.

Te puede interesar: Marcel Hernández fue expulsado por sacar el dedo del centro

Además Wanchope dio a entender que esperaban una situación como la roja de Marcel Hernández para estas instancias.

“A mí no me sorprende todo esto que está pasando cuando vienen los momentos decisivos, dije que yo no iba a hablar de ese tema y le dije a los muchachos que se preparan para lo que sea”.

El técnico brumoso también habló sobre un posible reclamo o apelación de la roja a Marcel Hernández, aunque señaló que sabe que nada va a pasar.

“Ahora no pienso en eso, creo que no va a pasar a más si vamos a reclamar, porque sé dónde estoy y las cosas que pasan, estamos preparados para lo que sea”.

Wanchope confía en sus jugadores de recambio y no le pone mucha importancia a la futura ausencia del cubano ante Saprissa.

“Es nuestro goleador, pero, así como está Marcel hay otros jugadores deseosos de jugar, hemos planteado todo para jugar en equipo”.

Por último le envió un mensaje claro a sus detractores dentro del fútbol nacional.

“Alguien dijo que yo no soportaba un fracaso más y yo no le temo a nada, toda mi vida personal y profesional ha sido así, altos y bajos y levantarme de cada adversidad y por eso estoy donde estoy e hice lo que hice, porque en ningún momento le he temido a nada”.