Una patrulla oficial de la Fuerza Pública chocó contra un vehículo mientras apoyaba el traslado de un paciente crítico tras una balacera en Santa Ana.

El accidente se produjo en el centro de San José mientras la patrulla de Fuerza Pública escoltaba la ambulancia de Cruz Roja.

Este es el reporte oficial de la Cruz Roja tras el hecho:

“Mientras se realizaba el traslado, una de las patrullas de Fuerza Pública sufrió una colisión con otro vehículo en el centro de San José”.

Las autoridades atendieron una balacera en el sector de Pozos de Santa Ana, que dejó tres personas fallecidas y dos en estado crítico durante la noche de este viernes 15 de agosto.