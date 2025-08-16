Un grave accidente en Quebrada Honda de Mora dejó como saldo dos oficiales heridos, luego de que una patrulla de la Policía volcó en plena vía.

La Cruz Roja reportó que, al llegar al sitio, encontraron a uno de los oficiales prensado dentro de la estructura del vehículo.

Para atender la emergencia se movilizaron varias unidades: una de rescate, otra de primera intervención, dos de soporte avanzado y recurso básico.

Tras la labor de estabilización, ambos oficiales fueron trasladados al Hospital del Trauma. Uno de ellos en condición urgente y el otro en condición estable.