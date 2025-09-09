El accidente de tránsito de una patrulla de Fuerza Pública en Santa Ana encendió la polémica tras la realización de la prueba de alcoholemia. Tanto la conductora como su compañero dieron positivo.

Reporte de la Cruz Roja al momento de la emergencia

“Hemos movilizado múltiples recursos para la atención de una colisión de una patrulla contra un poste. A este minuto hemos trasladado a un paciente en condición crítica y nos mantenemos también atendiendo otros pacientes, la emergencia se encuentra en desarrollo“, dijo Ricardo Arias, vocero de la Cruz Roja.

Hechos

A la llegada de cuerpos de emergencia, a uno de los oficiales lo trasladaron en condición crítica hacia un centro médico. Se desconoce cómo se dio el accidente.

Oficiales son del cantón de Mora.

Repuesta de la Fuerza Pública

Proceso al que se exponen los oficiales

“Es importante indicar que en este caso particular, estos oficiales van a ser procesados justamente en un proceso disciplinario, donde se podría llegar a dar el despido sin responsabilidad patronal. Aparte del proceso penal que se les puede llegar a interponer por la conducción temeraria, si se llega a demostrar que en este caso se encontraban bajo los efectos del licor“, comentó Daniel Brenas, abogado.

Agentes de Inspecciones Oculares del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hacen revisiones en viviendas cercanas que cuenten con cámaras de seguridad, para tener más detalles sobre el incidente.

El caso se mantiene en investigación.