Escrito por: Eduardo Troconis.

Liga Deportiva Alajuelense venció a San Carlos 2-0 en el Alejandro Morera Soto en el inicio de la jornada 9 del campeonato nacional. Una de las cosas más llamativas del partido, además del triunfo rojinegro, fue la jugada de los toros del norte en el inicio del compromiso.

¿Qué fue lo que pasó?

Apenas se dio el pitazo inicial, el delantero norteño lanzó el balón a campo contrario a la zona cercana del tiro de esquina y regaló la primera posesión del partido. En la rueda de prensa posterior al encuentro, Walter Centeno fue consultado por este hecho y respondió:

“¿Cómo empieza la primera jugada de un partido de fútbol americano? Es por la presión”

¿De donde viene esta jugada?

Además de en la NFL, esta jugada inicial la viene usando el Paris Saint Germain desde la llegada del técnico español Luis Enrique, quién reiteró en diferentes ocasiones (al igual que ‘paté’), que la importancia de esto radica en la presión posterior al lanzamiento del balón y el avance de sus jugadores a campo rival.