Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

Algunas personas conviven con dolores persistentes y necesitan tomar medicamentos a diario sin encontrar una mejoría duradera.

El Dr. Román aborda esta situación y plantea qué puede ocurrir detrás del dolor relacionado con condiciones como la fibromialgia, la artritis reumatoide y el lupus.

Además, la Dra. Karen García comparte su testimonio y el Dr. Román presenta temas relacionados con la alimentación y las opciones que se pueden valorar durante las crisis.