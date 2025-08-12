La fusión de pastas con proteínas y salsas crea experiencias multisensoriales, según Andrey Núñez Arrieta, chef corporativo de Bottega Privée, quien explica cómo cortes como bucatini integran mejor salsas como ragú de carne.

Él destaca técnicas para mantener jugosidad en proteínas usando hongos porcini o pesto con camarones, mientras tendencias actuales reinventan clásicos como la carbonara sin perder esencia tradicional.

Además, recomienda equilibro de texturas en platos como pacheri con salmón para replicar en casa con ingredientes frescos.