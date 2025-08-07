Recuperar la calma cuando la ira domina implica identificar desencadenantes, según la psicóloga Gabriela Romero, quien propone técnicas para evitar que conductas ajenas instalen resentimiento prolongado que daña salud mental.

Ya que revivir mentalmente escenas dolorosas intensifica el enojo, Romero sugiere ejercicios de respiración y reenfoque cognitivo que rompen el ciclo en minutos, previniendo impactos en relaciones o autoestima.

Además, subraya que gestionar estas emociones reduce riesgos de enfermedades crónicas ligadas al estrés tóxico.