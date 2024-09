La tarde de este domingo, fue reabierto el paso por el sector del puente de El Bajo Los Ledezma.

Este fin de semana estuvo inhabilitado por labores de desmontaje y traslado del segundo puente modular.

Este cierre se aplicó desde las 6:00 a.m. del sábado 31 de agosto y estaba prevista para que se mantuviera hasta las 5:00 a.m. del lunes 02 de setiembre, pero no fue así.

Nuevo puente

El pasado 5 de agosto, se habilitó el paso vehicular en el sector del Bajo Los Ledezma sobre el nuevo puente construido en el lugar.

La nueva estructura tiene una longitud de 30 metros y 10,6 metros de ancho, cuenta con dos carriles y aceras peatonales a ambos lados, acordes a la Ley 7600.

Asimismo, se construyeron 4 muros (tipo MACFORCE) y en las bases del puente, un enrocado tipo escollera, para proteger las fundaciones de la estructura.

Además, se construyó un martillo vehicular para que los usuarios que ingresan por el sector norte puedan realizar el giro.

Este martillo contará con una rampa de acceso cumpliendo con la Ley 7600 para conectar la acera del puente y aproximaciones.

También, se realizaron labores en los sistemas de drenaje para mejorar la capacidad de la sección hidráulica de la nueva estructura, al elevar el puente para que esté en condición de dar cabida a las

avenidas máximas estimadas, para los próximos 100 años.