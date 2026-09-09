Paso de Cambronero estará cerrado por dos meses

Por dos meses estará cerrado el paso en Cambronero, luego de que las autoridades confirmaran que sustituirán las piezas dañadas del puente modular que fue impactado por un furgón cargado de bobinas de papel.

Los conductores de tráileres solo podrán usar la Ruta 27 como alternativa, mientras se realizan las reparaciones en esta importante vía que comunica San José con Puntarenas.

Las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus viajes y utilizar las rutas alternas habilitadas para evitar contratiempos durante el período de cierre.