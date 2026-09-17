Pasarela de Wappa Fashion Boutique será este 1.º de octubre

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

La moda, la gastronomía y el entretenimiento se reunirán este 1 de octubre en la pasarela de Wappa Fashion Boutique, un evento que promete ser una celebración del talento y la creatividad nacional.

La actividad contará con la participación de diseñadores costarricenses que presentarán sus colecciones más recientes, así como con una variada oferta gastronómica para los asistentes.

Los interesados podrán adquirir sus entradas en los puntos de venta autorizados para disfrutar de esta experiencia que combina moda, sabor y entretenimiento en un solo lugar.