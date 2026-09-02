Pasajera de plataformas fue bajada del vehículo tras consumir ketamina

Caso refleja aumento de consumo de drogas en mujeres.

Una pasajera que utilizaba un servicio de plataforma digital fue bajada del vehículo luego de que consumiera ketamina durante el trayecto del viaje.

El caso, que fue dado a conocer por las autoridades, refleja el incremento en el consumo de drogas entre la población femenina del país.

Las estadísticas recientes muestran una tendencia al alza que preocupa a los especialistas en salud y seguridad vial.

Las atenciones por consumo de sustancias aumentaron de 24 mil en 2019 a 31 mil en 2024, lo que representa un incremento de aproximadamente 29% en cinco años, según datos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).