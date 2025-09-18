Un hecho lleno de vida sorprendió la mañana de este jueves 18 de setiembre en la entrada a Sardinal, cuando una mujer que se dirigía desde Tambor hacia la clínica de Puerto Viejo de Sarapiquí no logró llegar a tiempo para dar a luz.

En plena vía pública, la madre entró en labor de parto y fue asistida de inmediato por personal de la Cruz Roja Costarricense y oficiales de la Fuerza Pública destacados en la zona.

Gracias a la rápida coordinación de los cuerpos de emergencia, la madre pudo dar a luz a una hermosa bebé en condiciones seguras.

Tras el nacimiento, tanto la madre como la recién nacida fueron estabilizadas y trasladadas a la clínica de Puerto Viejo de Sarapiquí para su valoración médica.

Vecinos que presenciaron el hecho destacaron la valentía de la madre y la rápida respuesta de los cuerpos de socorro, que lograron transformar un momento de riesgo en una historia de esperanza.