Escrito por: Eduardo Troconis.

La FIFA estableció los precios de las entradas para la Copa Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Los boletos tendrán un rango que va desde los $60 (₡30.261) en fase de grupos hasta los $6.730 (₡3.394.291) para la gran final.

Fechas clave de la preventa

La primera fase de venta arrancará la próxima semana, según informó Los Ángeles Times, bajo un sistema de preventa por sorteo. Los aficionados interesados deberán registrarse en FIFA.com/tickets, crear su cuenta FIFA ID y anotar su interés.

Primer sorteo : Inscripciones del 10 al 19 de septiembre (hora del Pacífico).



: Inscripciones del (hora del Pacífico). Segunda fase : Registro entre el 27 y 31 de octubre , con notificaciones en noviembre y diciembre.



: Registro entre el , con notificaciones en noviembre y diciembre. Tercera fase: Tras el sorteo final del Mundial, programado para el 5 de diciembre en Washington D.C., con boletos disponibles para partidos específicos.



La FIFA destacó que implementará un sistema de “precios variables”, ajustando las tarifas según la demanda en cada sede.

“Heimo Schirgi, director de operaciones del Mundial 2026, recomendó a los aficionados comprar con anticipación: ‘Especialmente si sabes dónde estarás porque vives en esa ciudad o eres aficionado de alguna de las tres naciones anfitrionas’”.

Finalmente, cuando se acerque el torneo, las entradas restantes se venderán por orden de llegada.