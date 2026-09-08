Parte de la afición liguista mostró su enojo esta madrugada con pancartas

Un grupo de aficionados de la Liga Deportiva Alajuelense se manifestó esta madrugada en las afueras del Centro de Alto Rendimiento en Turrúcares con pancartas que pedían la salida del entrenador Alexandre Guimarães, tras los malos resultados del equipo en el Torneo de Apertura 2026.

Los próximos tres partidos del equipo rojinegro serían determinantes para el futuro del técnico brasileño, quien enfrenta presión de la afición y la dirigencia.

Alajuelense busca recuperar el rumbo en el campeonato nacional después de una serie de resultados negativos que han afectado su posición en la tabla.