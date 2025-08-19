El Parque Simón Bolívar contará con nuevas cafeterías, una torre de avistamiento y un puente colgante sobre el río Torres como parte de su renovación, proyecto que busca potenciar su atractivo turístico y recreativo para visitantes nacionales y extranjeros.

Estas mejoras, impulsadas por entidades municipales y ambientales, aiman integrar elementos modernos que respeten la biodiversidad del lugar y fomenten actividades al aire libre.

La iniciativa espera convertirse en un referente de espacios públicos sostenibles en la capital.