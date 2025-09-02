El Parque Nacional Marino Ballena será sede del Festival de Ballenas y Delfines, evento que marca la llegada de ballenas jorobadas a las costas del Pacífico costarricense, luego de recorrer más de 8 mil kilómetros desde el norte y sur del continente para reproducirse en estas aguas.

El festival contará con tours especiales para turistas nacionales y una agenda cargada de actividades educativas y recreativas orientadas a la conservación marina.

Esta migración anual es considerada uno de los espectáculos naturales más importantes de la región.