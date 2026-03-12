La Municipalidad de San Rafael de Heredia anunció un paro de labores indefinido que iniciará el lunes 16 de marzo, según un comunicado dirigido a todas las personas funcionarias de la institución.

La decisión fue tomada por los trabajadores tras asegurar que no obtuvieron respuestas concretas de la administración municipal ante una serie de reclamos laborales que, según indican, se han arrastrado desde hace meses.

El movimiento se plantea como una medida de presión para exigir soluciones a varios incumplimientos laborales, entre ellos pagos pendientes y condiciones laborales.

Trabajadores denuncian incumplimientos laborales

De acuerdo con el comunicado, el paro se acordó luego de múltiples gestiones realizadas para intentar resolver los problemas mediante el diálogo con la Alcaldía y el Concejo Municipal.

Incluso, el 8 de enero de 2026 los funcionarios presentaron una intimación formal solicitando la apertura de una mesa de negociación con compromisos claros y plazos definidos.

Sin embargo, los trabajadores aseguran que no se concretaron soluciones, lo que llevó a convocar la paralización de labores.

Pagos salariales pendientes detonaron la protesta

Entre las principales molestias señaladas por los trabajadores se encuentra la aplicación y pago de reajustes salariales pendientes, incluyendo retroactivos correspondientes a 2024 y 2025, además de la proyección salarial para 2026.

Según explican, esta situación fue “la gota que derramó el vaso”, al considerar que se trata de derechos laborales que debieron resolverse con anterioridad.

Otros reclamos de los funcionarios municipales

Los trabajadores también señalan otros temas que consideran urgentes de resolver:

Respeto integral de la convención colectiva .

. Pago correcto de anualidades con retroactivo .

. Regulación y pago adecuado de horas extras .

. Reconocimiento y aplicación correcta del derecho a vacaciones .

. Mejoras urgentes en salud ocupacional para funcionarios municipales.

Además, solicitan la revisión del reglamento interno relacionado con varios de estos puntos.

Trabajadores aseguran que intentaron negociar

En el comunicado, los funcionarios indicaron que inicialmente pospusieron medidas de presión durante enero y febrero, con el fin de dar espacio al diálogo y a mesas de trabajo que permitieran alcanzar acuerdos.

No obstante, aseguran que las promesas de negociación no se concretaron, por lo que decidieron ejercer su derecho a la protesta.