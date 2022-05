Paris Hilton ha hablado sobre los estándares de belleza en constante cambio en las redes sociales durante una entrevista sincera en The Sunday Project.

La empresaria de 41 años, que tiene casi 19 millones de seguidores en Instagram, dijo que el uso excesivo de filtros y aplicaciones de edición en la sociedad actual puede ser “tóxico” para que lo vean los jóvenes.

“No me puedo imaginar tener 12 o 13 años y ver estos estándares de belleza que no son reales y usar los filtros todo el tiempo“, dijo Paris a la presentadora Lisa Wilkinson.

“Creo que, de alguna manera, puede ser muy tóxico. Es sólo que… no lo sé. Creo que no es realmente bueno para la mente de alguien a esa edad”, añadió.

Paris saltó a la fama después de protagonizar el programa de telerrealidad The Simple Life de 2003 a 2007, junto a su mejor amiga Nicole Richie. Luego probó suerte en la actuación y el canto, mientras firmaba acuerdos lucrativos para patrocinios de ropa y perfumes antes de establecerse como DJ de club.

En su documental de YouTube This Is Paris (2020), la socialité insistió en que había creado el personaje de ‘Paris Hilton’ para ganar fama y construir un imperio empresarial multimillonario.

Cuando se le preguntó si cree que la gente la ‘subestima’, Paris le dijo a Lisa: ‘Si no me conocen, definitivamente. Interpreté a ese personaje de The Simple Life durante tanto tiempo a la vista del público… Siempre me encanta que me subestimen. Me encanta demostrar que la gente está equivocada”.

‘No soy una rubia tonta, solo soy muy buena fingiendo ser una’, agregó.