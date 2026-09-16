Pareja se defendió a balazos tras ser víctima de un aparente bajonazo

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

A balazos, así se defendió una pareja al ser víctima de un aparente intento de bajonazo en Pococí, en un hecho que se registró en la provincia de Limón.

El resultado fue que los dos presuntos asaltantes fallecieron en el lugar, en un incidente que quedó bajo investigación de las autoridades judiciales.

Los expertos analizan el caso para determinar si la pareja actuó en legítima defensa, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.