Pareja que auxilió a estudiante liberiano antes de morir contó angustiante experiencia

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La pareja que intentó ayudar al estudiante Liann Alejandro Rivas Quesada, de 18 años, habló con Noticias Repretel, y narró con detalle la angustiante carrera hacia el hospital para intentar salvar su vida.

Tras el apuñalamiento al estudiante por parte del sospechoso de 19 años de apellido Rodríguez, la pareja intervino para ayudar al ahora fallecido, con la intención de buscar ayuda médica.

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Según contó la mujer, la cuál no identificaremos por petición particular, ella acompañó al estudiante en los asientos traseros, y relató algunas de las frases que le decía para intentar mantenerlo consciente.

“Le decía que no cerrara los ojos”

“Yo lo iba golpeando para que no cerrara los ojos. Yo le decía que abriera los ojitos, que no se fuera, que íbamos a llegar pronto al hospital”, relató.

En medio de la desesperación, explicó que pensaba que la herida no era tan profunda, por lo que mantenía la esperanza de que los médicos pudieran salvarlo.

Sin embargo, el estado del muchacho empezó a empeorar rápidamente.

“Después vi que me empezaba a vomitar y nosotros íbamos rápido, cruzándonos los carros para llegar al hospital”, recordó.

El relato del conductor

El conductor del vehículo, esposo de la mujer, a quien también mantendremos en anonimato, contó que aceleró lo más que pudo para intentar salvarle la vida al estudiante.

“Cuando vimos que empezó como a convulsionar, aceleré lo más rápido que pude, brincándome los muertos y desviándome de los carros”, explicó.

La pareja llegó finalmente al hospital de Liberia, donde pidieron ayuda de inmediato al personal. Sin embargo, en ese momento los médicos confirmaron que el joven ya había fallecido.

Intentaron frenar a una ambulancia

En el trayecto hacia el hospital, ambos se toparon una ambulancia en carretera, misma que intentaron parar mediante señales, pitos y cambios de luces, situación que no fue posible.

“Vimos una ambulancia, la paramos, pero no quiso pararse. Seguimos y después vimos unas enfermeras para que nos ayudaran, pero nos dijeron que no tenían el equipo”, contó la mujer.

“No me hablaba, solo me veía”

La mujer explicó que el estudiante nunca habló durante el traslado, pero la miraba mientras ella intentaba mantenerlo consciente.

“Él no me habló. Solo me veía a los ojos y yo le golpeaba la carita y le decía: ‘muchacho, no se me vaya todavía’”, relató.

También recordó que el joven se tocaba constantemente el costado donde tenía la herida provocada por el arma blanca.