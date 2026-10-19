(FOTOS) Pareja en motocicleta pierde la vida en violento choque

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Una pareja que viajaba en motocicleta falleció la madrugada de este lunes tras colisionar contra un vehículo tipo pick-up en uno de los cruces de mayor tránsito de Alajuela.

El accidente ocurrió a eso de las 12:30 a. m., sobre la vía principal de Alajuela, cuando la motocicleta circulaba en sentido oeste-este y fue impactada por el vehículo, que viajaba de sur a norte.

Conductor de motocicleta quedó prensado

Según el reporte, el pick-up salía de la radial que comunica el aeropuerto internacional Juan Santamaría con el centro de Alajuela cuando se produjo la colisión.

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Producto del impacto, el conductor de la motocicleta quedó prensado entre una estructura y el vehículo, mientras que la mujer que viajaba como acompañante quedó tendida a un lado de la escena.

La Cruz Roja Costarricense valoró a ambas víctimas y confirmó que ya no presentaban signos vitales.

Las autoridades judiciales se encontraban en el sitio realizando el levantamiento de los cuerpos y las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.

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