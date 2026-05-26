Revelan identidad de la pareja brutalmente asesinada frente a su bebé

Las autoridades judiciales identificaron a la pareja víctima del doble homicidio ocurrido la noche del lunes en barrio Las Palmas de Guápiles, en Limón.

Jóvenes padres tenían 18 y 19 años

El hombre fallecido fue identificado con el apellido Madrigal, de 18 años, mientras que la mujer asesinada correspondía al apellido Leonard, de 19 años.

Ambos murieron tras un violento ataque armado dentro de su vivienda, mientras su hija de apenas tres años permanecía en el lugar.

Menor sobrevivió al ataque

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De acuerdo con el reporte preliminar, varios sujetos armados ingresaron a la casa y dispararon contra la pareja en múltiples ocasiones.

El joven murió en la sala de la vivienda, mientras que la mujer intentó refugiarse en el baño, pero fue alcanzada por los disparos.

Niña quedó bajo protección del PANI

Tras el ataque, oficiales de Fuerza Pública encontraron a la menor llorando dentro de la casa y la pusieron bajo resguardo.

El subdirector del OIJ, Michael Soto, confirmó que la niña sobrevivió y actualmente permanece bajo custodia del PANI.

Investigan posible vínculo de pareja con crimen organizado

Las autoridades localizaron droga y un arma de fuego dentro de la vivienda, por lo que el caso se mantiene bajo investigación por un aparente ajuste de cuentas relacionado con disputas criminales.