Pareja entra a su propia casa y vive una aterradora escena

Una pareja aseguró que vivió momentos de terror luego de llegar a una vivienda de su propiedad en Santo Domingo de Heredia y encontrar que las cerraduras habían sido cambiadas.

Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió la mañana de este miércoles, cuando las víctimas llegaron al inmueble, del que son propietarias, aunque actualmente no residen en él.

Encontraron a dos desconocidos dentro de la vivienda

De acuerdo con la investigación, el hombre logró ingresar a la casa pese a que las cerraduras habían sido sustituidas.

Minutos después entró la mujer y ambos descubrieron que dos sujetos permanecían dentro de la vivienda.

Las autoridades indicaron que los sospechosos, quienes no eran conocidos por las víctimas, presuntamente los amenazaron con un arma de fuego.

Los despojaron de sus pertenencias y los retuvieron

Siempre según la versión policial, los hombres les robaron varias pertenencias y los mantuvieron privados de libertad durante varios minutos.

Mientras tanto, una tercera persona que acompañaba a la pareja logró alertar a las autoridades sobre lo que estaba ocurriendo.

La rápida intervención de la Fuerza Pública provocó que los sospechosos escaparan por la parte trasera de la vivienda.

Policía detuvo a un sospechoso de 19 años

Pocos minutos después, oficiales de la Fuerza Pública localizaron y detuvieron a uno de los sospechosos.

Se trata de un joven de apellido Fallas, de 19 años. Durante la intervención, los oficiales también decomisaron un arma de fuego y otros indicios que ahora forman parte de la investigación.

Las autoridades continúan con las diligencias para ubicar al segundo sospechoso.

OIJ mantiene la investigación abierta

El OIJ informó que las personas afectadas no sufrieron heridas de gravedad.

Ahora los agentes trabajan para esclarecer lo sucedido, determinar cómo los sospechosos ocuparon la vivienda y dar con el paradero del segundo implicado.

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