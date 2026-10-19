Pareja en motocicleta muere tras violento choque contra un carro

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Una pareja que viajaba en motocicleta falleció esta madrugada tras colisionar contra un pickup en la vía principal de Alajuela. En paralelo, otro motociclista murió tras derrapar contra la baranda protectora en la radial del Aeropuerto Juan Santamaría.

El impacto de la pareja ocurrió a las 12:30 de la madrugada cuando el pickup salía de la radial que comunica el aeropuerto con Alajuela Centro. El conductor de la motocicleta quedó prensado entre una pared y el vehículo, mientras que su acompañante quedó a un lado sin vida.

Partes de ambos vehículos quedaron esparcidas, e incluso un zapato de una víctima fue hallado a más de 50 metros del lugar. Al conductor del pickup se le practicó la prueba de alcoholemia, que resultó negativa, según confirmaron las autoridades de tránsito.