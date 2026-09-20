Pareja de recién casados muere tras violento accidente de tránsito

Fecha de publicación: 20 de September de 2026

Fecha de modificación: 20 de September de 2026

Una pareja de recién casados perdió la vida cuando regresaban del trabajo a su casa en Cariari de Pococí. Las víctimas ya están identificadas.

Accidente ocurrió en un lugar oscuro, con poca señalización y en un momento donde había lluvia, según relatan testigos.

¿Cómo murieron los recién casados?

Según el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los ahora fallecidos viajaban en una motocicleta y supuestamente, en un momento dado, su medio de transporte derrapó y colisionó de manera frontal contra un automóvil.

Al parecer, a la llegada de las autoridades, se les realizó maniobras de resucitación, pero no fueron suficientes y se les declaró sin signos vitales en el lugar.

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Reclamos

Mientras se atendía este incidente, llegaron varias personas allegadas a las víctimas y empezaron a increpar al conductor del automóvil implicado en el accidente. Alegan que estaba bajo los efectos del licor.

El caso está siendo investigado por el OIJ.