Una pareja de extranjeros fue asesinada en Quepos cuando vendían su mansión de lujo por un millón de dólares, el crimen a conmocionado a la comunidad costarricense y ha dado la vuelta al mundo.

Las víctimas, identificadas como un exmilitar alemán y su esposa, fueron ejecutadas con arma de fuego y halladas dentro de la misma propiedad que promocionaban, una finca de 14,000 m².

El investigador de Turismo, Víctor Umaña, manifestó que los turistas a un país inseguro no van, añadió que ahora los visitantes a Costa Rica, tienen mayor preocupaciones.