Matan a balazos a una joven y a un hombre dentro de un carro

Una joven de 18 años y un hombre adulto fueron asesinados a balazos durante la madrugada de este martes en Lotes Fecosa, en El Carmen de Cartago.

Ambos murieron en el lugar

Según el reporte de la Cruz Roja, la emergencia se atendió a las 4:31 a. m., luego de que se alertara sobre dos personas heridas por arma de fuego.

Los paramédicos encontraron a la mujer y al hombre con múltiples impactos de bala. Ambos se declararon sin signos vitales en el lugar.

Cruz Roja movilizó dos unidades

Para atender la emergencia se movilizaron dos unidades básicas de la Cruz Roja.

De momento, no han trascendido mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el doble homicidio ni la identidad del hombre fallecido.

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