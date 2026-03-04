Parches naturales prometen ayudar a regular el azúcar en sangre

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Karen Araya, técnica en microbiota y medicina natural, presentó parches elaborados con berberina, canela, granada roja y vitamina B como aliados para regular la resistencia a la insulina y controlar la diabetes tipo 2.

Explicó que se colocan por ocho horas en abdomen, brazos o espalda, evitando la exposición al sol. La berberina, el suplemento más estudiado en Asia y Europa, activa el AMPK, conocido como “interruptor metabólico”, que indica al cuerpo oxidar grasa en lugar de almacenarla.

“Nos ayuda con antojos dulces y nos da energía”, afirmó la especialista, enfatizando que no es milagroso sino complemento de hábitos saludables.