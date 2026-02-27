Parálisis facial requiere atención inmediata y fisioterapia para recuperar movilidad

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La parálisis facial se clasifica en dos tipos principales: central y periférica, dependiendo del origen de la lesión en el nervio facial, explicó Rebeca Pérez, fisioterapeuta.

La parálisis central se origina en el cerebro por condiciones como tumores, derrames cerebrales o Parkinson, e incluso puede presentarse en niños que nacen sin el nervio desarrollado.

En contraste, la parálisis periférica afecta el séptimo par craneal, que sale por el canal auditivo e inerva la frente, el ojo y la boca. En este caso, el nervio se inflama por edema, traumatismos como golpes en artes marciales, accidentes o agentes virales como infecciones de oído.