Luis Javier Paradela registra el mejor torneo de su carrera en asistencias con Saprissa, con un promedio de una asistencia por juego en el semestre que lo convierte en el líder general en ese apartado y nunca había asistido tanto como en este 2026.

El extremo cubano, que será titular en el Morera Soto para el clásico 153, acumula 482 minutos, dos goles y seis asistencias en seis compromisos, y enfrentará a La Liga, club al que más veces le anotó desde que está en el país con nueve goles en 23 juegos con Santos y Saprissa.

Para Paradela, Alajuelense es su casa desde que llegó, y tiene contrato con el Saprissa hasta junio del 2028.