¿Para qué sirven los dispositivos que colocamos sobre la espalda? Doctora explica el tema

No todos los dispositivos que se colocan sobre la espalda tienen el mismo objetivo, pues unos inmovilizan tras una fractura y otros acompañan procesos de rehabilitación o corrigen la postura.

La Dra. Rosa Sojo Rivera detalla que los correctores posturales tienen expectativas limitadas y no deben utilizarse por cuenta propia sin determinar la causa del problema.

La especialista indica que el uso incorrecto o prolongado de estos dispositivos puede ser contraproducente y que siempre deben combinarse con rehabilitación y cambios en los hábitos de postura.