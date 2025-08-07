Postres sin azúcar, gluten ni lácteos permiten que familias con restricciones disfruten sin riesgos, innovación que la chef Rocío Rivera Gutiérrez ejemplifica con rollos de canela horneados usando harina de almendras y psyllium para textura esponjosa.

Puesto que contaminaciones cruzadas o mal etiquetado afectan a celíacos, Rivera detalla cómo seleccionar harinas alternativas (arroz, coco) y sustitutos de azúcar (eritritol) que replican sabores tradicionales sin comprometer seguridad.

Además, resalta el impacto emocional de incluir a todos en celebraciones, ofreciendo opciones como galletas de lavanda que unen sabor y bienestar.