Monica Lewinsky está aportando su granito de arena en el “circo” que rodea el juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard. Antes del explosivo veredicto del miércoles en el juicio entre Depp, de 58 años, y Heard, de 36, Lewinsky, de 48, escribió en un artículo de opinión para Vanity Fair que “el espectáculo legal sería bastante triste si solo afectara las vidas personales de Depp, Heard y sus amados.”

Depp ganó los tres cargos de difamación en su caso presentado contra Heard por su artículo de opinión de 2018 sobre presentar denuncias de abuso doméstico. El jurado otorgó a Depp $15 millones en daños, pero Heard solo tendrá que pagar $10.35 millones debido al tope de la ley de Virginia sobre daños punitivos.

“Sería lo suficientemente triste incluso si solo consideráramos cómo ha impactado a los sobrevivientes de violencia doméstica o a aquellos que han buscado fuerza en el movimiento #MeToo. Sin embargo, son las implicaciones más grandes para nuestra cultura las que más me preocupan: las formas en que hemos avivado las llamas de la misoginia y, por separado, el circo de las celebridades“, agregó Lewinsky en el artículo, que se publicó el martes.

Continuó diciendo que la facilidad de poder ver el juicio, a través de medios de transmisión, hace que muchos “piensen, inconscientemente, que tenemos derecho a mirar y mirar. A juzgar. A comentar”. “Y terminamos con este confuso cruce cultural de ver a dos personas (a quienes estamos acostumbrados a ver como actores actuando en una pantalla) en un escenario, una sala de audiencias, donde normalmente esperaríamos que asumieran los roles de sus personajes”. continuó, refiriéndose a la naturaleza aparentemente adictiva del juicio como “pornografía de la corte” y estableciendo paralelismos con la droga soma en la clásica novela distópica de ciencia ficción social, Brave New World.

Lewinsky también insinuó su propia controversia pasada (su aventura de mediados de los 90 con el expresidente Bill Clinton, un escándalo político que definió una era que alimentó su juicio político) en su ensayo, bromeando, “Google: 1998”, y reflexionó que ella “no estaba. No me sorprende que los memes que vio sobre Heard superaran con creces a los de Depp”.

“No me sorprendió que el discurso cruel y vitriólico estuviera dirigido predominantemente a la mujer”, agregó. “Y no debería haberme sorprendido (pero lo estaba) de que poco después de mi búsqueda, comencé a recibir publicaciones sugeridas sobre el juicio”. “Pero se trataba menos de Depp y Heard; más parecían idolatrar a Camille Vasquez (la abogada de Depp) por su ‘actuación’ al interrogar a Heard. (Oh, pensaste que no tendríamos ninguna acción de chica con chica en este juicio? Eso está en el álbum de grandes éxitos de Misogyny)”, escribió Lewinsky.

También discutió el concepto de derecho cuando se trata de opiniones sobre testimonios en el juicio y cómo la crueldad entra en juego en el trato general de los involucrados, haciendo comparaciones con su propia situación. Lewinsky dijo: “Al final, las formas en que desdeñosamente hemos cooptado el juicio para nuestros propios fines son una señal de cuántos de nosotros, los mestizos de las redes sociales, hemos seguido devaluando nuestra dignidad y humanidad. (Perdóname si me subo a mi caballo alto por un párrafo o dos. Habiendo sido el receptor de este tipo de crueldad, puedo decirles que las cicatrices nunca se desvanecen)”.