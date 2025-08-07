Lucir hombros esculpidos y una espalda fuerte es alcanzable con mancuernas, según la entrenadora personal Nany Sevilla, quien diseña ejercicios específicos para mejorar la postura y prevenir lesiones mediante movimientos controlados.

Ya que estos músculos son clave para la estabilidad corporal, Sevilla demuestra técnicas accesibles que no requieren gimnasio y pueden realizarse en espacios reducidos, optimizando resultados con pocos equipos.

Además, subraya que la constancia en estas rutinas no solo esculpe la silueta, sino que incrementa la resistencia física para actividades cotidianas.