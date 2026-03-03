Papá soltero impulsa su sueño y proyecta nuevos restaurantes

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Gregory Méndez es un papá soltero que impulsa su sueño y proyecta nuevos restaurantes después de haber sacado adelante a sus dos hijos a través de buena comida en “La cocina de Papá”.

Gregory recibió a Dominic y Dian desde muy pequeños y comenzó cocinando en el patio de su casa, luego en una ventanita y hoy ya tiene su propio local.

“Verdaderamente nosotros venimos desde el punto cero, sin absolutamente nada empezamos desde abajo”, cuenta Gregory. Con el apoyo de las redes sociales, ahora planea expandir su negocio y abrir más restaurantes.