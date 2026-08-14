Papá se convierte en estilista para ayudar a pagar la cirugía de su hija

Ronnie, el padre de la pequeña Ailani, ha transformado su profesión como estilista en el principal motor de la campaña solidaria que busca reunir los 40 millones de colones requeridos para la cirugía cardíaca de su hija en España, trabajando jornadas extendidas que incluyen domingos y días feriados sin descanso.

El talento del papá en el arreglo de cabello, tanto femenino como masculino, ha sido descrito por cercanos como “impresionante” y capaz de dejar a sus clientes con acabados dignos de Hollywood, lo que ha motivado a muchas personas a acercarse a su negocio para colaborar indirectamente con la causa.

La doble jornada laboral se ha convertido en una estrategia clave para incrementar los ingresos familiares, mientras la campaña “Un corazón para Ailani” continúa recibiendo donaciones y el apoyo de una comunidad que se ha volcado a respaldar esta lucha por la vida de la bebé.