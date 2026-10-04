Papá publica desgarrador mensaje tras asesinato de su joven hijo dentro de una casa

Fecha de publicación: 4 de October de 2026

Fecha de modificación: 4 de October de 2026

El papá de Tyrone Gael Chávez, joven de 19 años asesinado a balazos en Esparza, compartió un desgarrador mensaje de despedida en Facebook.

El hombre expresó el profundo dolor que le provocó la muerte de su hijo y aseguró que esta pérdida marcará su vida para siempre.

Padre despide a su hijo con emotivo mensaje

“Hoy me arrancan no solo una parte del corazón, me arrancan las entrañas, me quiebran el ser”, escribió el padre de Tyrone.

Además, recordó el nacimiento de su hijo y aseguró que, así como ese momento marcó su vida, ahora su partida “a los brazos de Dios” lo hará aún más.

“Solo pido a Dios y a La Virgen que tengan misericordia de tu alma y te abracen fuertemente en la entrada al Reino de los Cielos”, agregó.

Finalmente, cerró la publicación con una emotiva despedida dirigida al joven.

“Tyrone Gael Chavez TE AMO, HASTA EL INFINITO Y MÁS ALLÁ, MI CAMPEÓN”, escribió.

OIJ investiga asesinato en Esparza

El asesinato ocurrió este domingo en Espíritu Santo de Esparza, Puntarenas.

Según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en apariencia, varios sujetos seguían al joven cuando ingresó a una vivienda.

Los sospechosos habrían entrado al inmueble y le dispararon en múltiples ocasiones. Chávez murió en el sitio.

Los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la autopsia.

El OIJ mantiene la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes participaron en el crimen.

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